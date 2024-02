"La salute è di casa". Ciclo di incontri su primo soccorso aperti a tutta la cittadinanza

“La Salute è di Casa” con la Edificatrice e CRI Muggiò

Ciclo di incontri su Primo Soccorso aperti a tutta la cittadinanza



Un appuntamento al mese fino a ottobre 2024

Il prossimo appuntamento si terrà venerdì 16 febbraio

alle 20.45 presso la Cooperativa Edificatrice via Galvani 12 a Muggiò







Muggiò, 12 febbraio 2024 - “La Salute è di Casa”. Si intitola così il ciclo di incontri studiato dalla Cooperativa Edificatrice di Muggio? per diffondere una cultura della salute come bene collettivo, di tutti e di ciascuno da coltivare partendo dalla propria quotidianità, da casa, appunto.



Studiato dalla Cooperativa Edificatrice insieme alla Sezione di Muggiò della Croce Rossa Italiana, il calendario di appuntamenti prevede un incontro al mese, fino a ottobre 2024: 8 serate in cui si approfondiranno diversi temi: primo soccorso, disostruzione pediatrica, temi di psicologia e Corso sull’utilizzo del defibrillatore.



Dedicati alla salute e al benessere - individuale e collettivo - gli incontri si ispirano al concetto di protezione della salute come tutela di un bene collettivo e di salute - così come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità - non semplicemente come mancanza di malattia o infermità ma come uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale.



“Fare case significa anche fare comunità e prendersi cura della comunità. Dalla sua origine, la Cooperativa Edificatrice ha sempre lavorato per promuovere il benessere del territorio, rispondendo al bisogno di casa a prezzi accessibili e supportando con attività sociali e di solidarietà - spiega Emilio Meregalli, presidente della Cooperativa Edificatrice - . Dalla pandemia Covid-19 è sotto gli occhi di tutti quanto il tema della Salute, individuale e collettiva, sia un bene collettivo da tutelare e quanto ciascuno di noi sia coinvolto e possa giocare un ruolo determinante nel benessere di tutta la comunità. Per questo abbiamo attivato una serie di azioni legate alla Salute”.



Il ciclo di incontri “La Salute è di Casa” nasce in continuità con la collaborazione attivata dal 2021 di con la Sezione di Muggiò Croce Rossa Italiana con il progetto “Vicini nel momento del bisogno”, con il quale la Edificatrice garantisce ai soci di Muggiò e Nova Milanese che ne abbiano necessità un servizio di assistenza domiciliare e trasporto sanitario gratuito per tutta la provincia di Monza e Milano con ambulanza da/a strutture ospedaliere per dimissioni, ricoveri, visite mediche programmate o, ancora, ritiro e consegna di farmaci o della spesa. (Per info https://www.coopedifmuggio.it/crocerossa/)



“Il ciclo di incontri è aperto a tutta la cittadinanza - spiega il vicepresidente della Edificatrice, Marco Barbato - . E' nostra ambizione infatti promuovere una consapevolezza diffusa e diffondere il più possibile preziose informazioni di primo soccorso, consigli e informazioni per il benessere di tutti. La Edificatrice lavora per la salute e il benessere di tutta la nostra comunità”.







Programma incontri 2024 “La Salute è di Casa”





CORSO PRIMO SOCCORSO

venerdì 19 Gennaio ore 20.45

venerdì 16 Febbraio ore 20.45



CORSO DISOSTRUZIONE PEDIATRICA

venerdì 15 Marzo ore 20.45

venerdì 19 Aprile ore 20.45



SERATE INFORMATIVE CON PSICOLOGA

venerdì 17 Maggio ore 20.45

venerdì 14 Giugno ore 20.45



CORSO BLSD

Corso teorico/pratico sull'utilizzo del DAE

venerdì 13 Settembre ore 20.45

venerdì 18 Ottobre ore 20.45







La partecipazione è gratuita e aperta a tutti