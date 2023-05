Festa della birra a Lissone

Nel weekend da venerdì 19 a domenica 21 maggio va in scena il Lissone Beer Park, un festival dedicato alla birra.

"Lissone Beer Park non sarà una semplice festa della birra perchè per Paneliquido la birra è sacra e troverai oltre 10 tipologie di birra diversa (Pils, IPA, Double IPA, Weizen, Bock, Blanche, Tripel, Saison, ecc ecc)" annunciano gli organizzatori.

"A giusto corollario della proposta birraria avremo punti ristoro allestiti da cucine di strada selezionate e attente alla qualità del prodotto. Tra questi, il nostro partner della manifestazione, il ristorante "Pescatori in Cucina" che si trova proprio davanti al lago e che pur avendo aperto da poco punta ad essere uno dei punti di riferimento della ristorazione Lissonese".

"Immensi spazi verdi, live music in set acustico con musicisti professionisti, aree bimbi vi porteranno in un'altra dimensione, lontano dal caos della vita quotidiana dove potrete vivere il piacere di conoscere e bere la migliore birra artigianale in totale relax in compagnia". Appuntamento al Laghetto di Lissone, in via Bottego 80. Ingresso gratuito.