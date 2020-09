Un mercatino solidale per aiutare i gatti in attesa di adozione

Mercatino solidale a favore dei mici in attesa di trovare una nuova famiglia che apra loro le porte della casa e del cuore.



Un appuntamento all’insegna dello shopping a quattro zampe quello in programma il 12 settembre a Lissone sotto i portici del canile Fusi.

Dalle 10 alle 17.30 i volontari dell’associazione Randagi per caso organizzano un simpatico mercatino solidale nel rispetto delle indicazioni Covid.



Sarà possibile trovare tante idee regalo ispirate al mondo degli amici a quattro zampe, con oggetti per tutti i gusti e per tutte le tasche.

I fondi raccolti serviranno a sostenere le attività dell’associazione e in particolare i mici che sono ospitati nel gattile in attesa di essere adottati e di quelli che vivono colonie feline.



L’associazione Randagi per caso opera all’interno del canile di Lissone in attività di informazione e promozione delle adozioni degli animali ospitati nella struttura di via delle Industrie.