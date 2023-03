Tornano le maccchinine in pista per i più piccoli. Dopo il successo della scorsa domenica, il 2 aprile si replica. In Villa Borromeo, ad Arcore, in Largo La Vela 1, dalle 11 alle 18 la Pro Loco organizza l'appuntamento del Kid's Race.

I piccoli potranno scegliere la loro auto preferita e salire a bordo, guidando su una vera pista.