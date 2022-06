Mercanti di Liquore, concerto in Villa Tittoni

Riprende il viaggio on the road della storica folk band dalla Brianza MERCANTI DI LIQUORE, che sarà dal vivo per pochi selezionatissimi concerti quest’estate 2022. Partirà domenica 15 maggio da Arco (TN) presso “La Sarca Tutta Nuda”, per esser poi domenica 12 giugno al “Riviera Folk Festival” di Vicenza, venerdì 1 luglio al “My Stage Festival” di Sacile (PN) e chiudere sabato 3 settembre a Parco Tittoni di Desio (MB). I primi tre concerti sono gratuiti, il biglietto per l’appuntamento a Desio (MB) è disponibile in prevendita presso il circuito ufficiale Mailticket e a breve su TicketOne.



Lorenzo Monguzzi, voce e anima dei MERCANTI DI LIQUORE:

“Io che son mercante, mercante di liquore, conosco la gente dall’odore.” Torniamo con un piccolo tour e con tante cose nuove: nuova formazione, nuovi arrangiamenti e un disco nuovo in preparazione. Sul palco con me Nadir Giori al basso, Andrea Verga al banjo, mandolino e chitarra elettrica e Lorenzo Bonfanti alla batteria. Sarà un viaggio pieno di energia, per festeggiare una ritrovata vicinanza e un timido accenno di libertà ritrovata. Vi aspettiamo.

“Io che sono santo ed assassino ho musica di sale e di vino.”



L’avventura dei MERCANTI DI LIQUORE è ripartita un anno fa da Lorenzo Monguzzi e Piero Mucilli con il progetto “Mercanti di Liquore e I Figli Storti”: un'iniziativa benefica a favore di EMERGENCY per la lotta al Covid-19 in tutta Italia, che li ha visti tornare in studio dopo anni di silenzio e dar luce ad una nuova versione di “Lombardia”, accompagnati da tantissimi artisti nonchè amici di lunga data, i “Figli Storti” (tra gli altri, Andy -Bluvertigo-, Aimone Romizi -Fast Animals and Slow Kids-, Cippa e Paletta -Punkreas-, Divi -I Ministri-, Elio Biffi -Pinguini Tattici Nucleari-, Francesco Moneti -Modena City Ramblers-, Omar Pedrini).

Alla pubblicazione del 7 pollici è seguito un tour di dodici date in tutta la penisola.





Guarda “Lombardia” feat. I Figli Storti (Video Ufficiale) > https://youtu.be/awPcZN4LfY4

Disponibile il vinile 7'' in edizione limitata > https://bit.ly/MercantiDiLiquoreLombardiaVinile:









www.instagram.com/mercantidiliquore