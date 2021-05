Mercanti di Liquore e i figli storti esce oggi “Lombardia”, annunciata la prima data live

Esce oggi il singolo “Lombardia” dei MERCANTI DI LIQUORE feat. “i Figli Storti”, ventotto artisti del panorama musicale italiano impegnati in un progetto sociale e benefico il cui ricavato sarà devoluto ad EMERGENCY per la lotta al Covid-19 in tutta Italia. La band di Lorenzo Monguzzi e Piero Mucilli annuncia inoltre la prima data dal vivo dopo più di 10 anni di assenza dalle scene: l’appuntamento è mercoledì 2 giugno a Desio (MB), presso Parco Tittoni. I biglietti sono da oggi disponibili sui circuiti ufficiali TicketOne e Mailticket.



“Lombardia” è disponibile su tutte le piattaforme streaming e di digital download (Bagana B District - distribuzione Pirames International) https://pirames.lnk.to/Lombardia, anche in formato vinile 7'' in edizione limitata acquistabile qui: https://bit.ly/MercantiDiLiquoreLombardiaVinile



Lato A: Lombardia feat. I Figli Storti

Lato B: Lombardia feat. Marco Paolini - versione recitata del testo del brano, con musiche di Lorenzo Monguzzi



Riprende il viaggio dei MERCANTI DI LIQUORE che per la prima volta saranno accompagnati da una band al completo e riproporranno alcuni tra i più noti brani della propria carriera, oltre ad alcuni mai suonati dal vivo, anche tratti dai dischi con Marco Paolini. Per l’occasione saranno sul palco in compagnia della Figli Storti Band composta da Alex De Simone (Circo Abusivo) a chitarra e tastiere, Ivan Azzetti (Circo Abusivo) alla batteria e Nadir Giorgi (Sulutumana) al basso.



“Lombardia” è stata registrata, mixata e masterizzata presso Crono Sound Factory di Vimodrone (MI) a marzo 2021. Sarà disponibile a breve la versione video, realizzata da Kodobeat. L’artwork di copertina è di Andy (Bluvertigo).





Gli artisti che hanno partecipato al progetto sono Adriano Sangineto, Aimone Romizi (Fast Animals and Slow Kids), Andy (Bluvertigo), Andrea Scaglia (Ritmo Tribale), Cippa e Paletta (Punkreas), Cisco, Davide Romagnoni (Vallanzaska), Diego Potron, Divi (I Ministri), Edda, Edo Sala (Folkstone), Elio Biffi (Pinguini Tattici Nucleari), EMI - (Mellowtoy / Wolf Theory), Finaz (Bandabardò), Francesco Moneti (Modena City Ramblers), Giambattista Galli (Sulutumana), Giorgieness, Giorgio Canali, Lorenzo Marchesi (Folkstone), Marco Paolini, Marta Ferradini, Maurizio Cardullo (Folkstone), Mauro Ermanno Giovanardi (La Crus), Omar Pedrini, Sara Piolanti (Caravane Deville), Stefano “Iasko” Iascone (Cacao Mental), Wilko (Rats).



Un inno ad una delle venti regioni d’Italia, con l’ausilio di musicisti di tutta la penisola, per portare un forte messaggio di unione del settore Musica, che nonostante le grandi avversità in cui si trova, rimane unito, contrapponendosi alla distanza ed alle divisioni frutto della pandemia.





www.facebook.com/mercantidiliquore.music

www.instagram.com/mercantidiliquore







MERCANTI DI LIQUORE e I Figli Storti Band

Mercoledì 2 giugno - Parco Tittoni - Desio (MB)

Biglietti 15 € + d.d.p. su TicketOne e Mailticket

https://bit.ly/MercantiDiLiquore_TicketOne

https://bit.ly/MercantiDiLiquore_Mailticket

Evento FB: www.facebook.com/events/5337828006287630