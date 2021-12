Mercatini, gonfiabili e casa di Babbo Natale nei giardini di Villa Cusani

Orario non disponibile

Quando Dal 07/12/2021 al 19/12/2021 Orario non disponibile

La Proloco in collaborazione con il Comune di Carate Brianza organizza Natale a Carate nella splendida cornice dei giardini di Villa Cusani Confalonieri nei giorni 7/8/11/12/18/19 Dicembre. In tutte le giornate saranno presenti casetta di Babbo Natale e punto ristoro.

Programma:

7 Dicembre dalle ore 13 alle ore 18 giornata per i bambini; gonfiabili, truccabimbi e palloncini modellabili.

Alle ore 15.30 Cantastorie svegliati Babbo Natale magia e bolle di sapone

8 Dicembre dalle ore 10 alle ore 18

Mercatini di Natale con tante bancarelle di curiosità, artigianato, collezionismo e antiquariato. Truccabimbi e palloncini modellabili, gonfiabili. Dalle ore 14.30 duo di cornamusa "Duo d'ance", alle ore 15.30 spettacolo di magia comica con Pistakkio animazione.

Alle ore 17 inaugurazione Natale a Carate con le autorità

11 Dicembre dalle ore 10 alle ore 18

Mercatini di Natale con tante bancarelle di curiosità, artigianato, collezionismo e antiquariato. Alle ore 15.30 Baby dance, truccabimbi e palloncini modellabili, gonfiabili.

12 Dicembre dalle ore 10 alle ore 18

Mercatini di Natale con tante bancarelle di curiosità, artigianato, collezionismo e antiquariato. Truccabimbi e palloncini modellabili, gonfiabili. Alle ore 15.30 spettacolo di bolle di sapone.

18 Dicembre dalle ore 10 alle ore 18

Mercatini di Natale con tante bancarelle di curiosità, artigianato, collezionismo e antiquariato. Truccabimbi e palloncini modellabili, gonfiabili. Alle ore 15.30 Cantastorie "Il filo di Natale".

19 Dicembre dalle ore 10 alle ore 18

Mercatini di Natale con tante bancarelle di curiosità, artigianato, collezionismo e antiquariato. Truccabimbi e palloncini modellabili, gonfiabili. Alle ore 15 spettacolo Gospel Ladies Trio.

In caso di pioggia verranno annullati i mercatini ma le animazioni verranno fatte sotto i portici.

Per i visitatori è necessario essere in possesso del green pass.