Mercatino di Natale a Ceriano Laghetto domenica 12 dicembre. Appuntamento con la XII edizione della manifestazione Aspettando il Natale con bancarelle tra piazza Diaz, piazza Lombardia, via Cadorna e via Mazzini. In città presente anche una pista di pattinaggio e la Casa di Babbo Natale per regalare momenti magici ai più piccoli.

Spettacoli per grandi e piccini, zampognari, concerti natalizi e farfalle luminose sui trampoli.