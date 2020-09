A Monza mercatini di Natale Covid free

Ancora due mesi d’attesa e poi a Monza arriveranno i mercatini di Natale, quest’anno un’edizione Covid free.

Dal 28 novembre al 6 gennaio 2021 piazza Carducci e piazza San Paolo ospiteranno le casette di legno bianco decorate a tema natalizio. Il tutto nel pieno rispetto delle indicazioni Covid.



Per gli amanti del Natale buone notizie: anche quest’anno Monza ospiterà il Christmas Village Monza, il mercatino dove gli espositori nazionali e internazionali presenteranno i loro prodotti culinari e artigianali. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle festività, un’occasione per tuffarsi nell’atmosfera natalizia, ma anche per trovare idee regalo da mettere sotto l’albero.



La macchina organizzativa è già al lavoro: anche quest’anno ci sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Trento, e una carrellata di attrazioni e di spettacoli che si susseguiranno per tutta la durata delle festività e che verranno presentate in prossimità della manifestazione.



Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle indicazioni anticontagio; l’organizzazione Elite Food Italia garantisce la sanificazione giornaliera del Christmas Village con l’impiego di personale qualificato.

I mercatini saranno aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30; il 24 e il 31 dicembre dalle 9.30 alle 18; il 25 dicembre e l’1 gennaio dalle 15 alle 19. Naturalmente l’ingresso è libero.