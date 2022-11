Mercatini di Natale a Monza

Il villaggio di Natale torna a Monza a partire da sabato 26 novembre. Tra piazza Carducci e piazza San Paolo sarà allestito il Christmas Village, oltre 30 chalet creati appositamente per Monza dagli artigiani del Trentino Alto Adige circondati da 16 abeti illuminati. Due di questi, per la prima volta, saranno interamente ecosostenibili, alimentati da energia rinnovabile grazie all’installazione di pannelli solari. Come ogni anno si potrà trovare sui banchi enogastronomia d’eccellenza con specialità del Trentino Alto Adige, Sicilia, Liguria, Umbria, Valle d’Aosta, Puglia, Lombardia, Piemonte, tutte accuratamente selezionate, tra le quali: funghi e tartufi d’eccellenza dal Piemonte, formaggi tipici e gourmet dalla Valle D’Aosta, cioccolato artigianale, miele, diverse varietà di polenta artigianale calda, la fondue DOP della Valle d’Aosta, taralli artigianali e prodotti tipici pugliesi, dolci siciliani.

Nella “Casa del Panettone” si potranno prenotare cesti natalizi e panettoni fra i migliori al mondo, tra cui il panettone di Gianfranco Nicolini di Macerata, premiato tra i 10 finalisti alla competizione Coppa del Mondo di Panettone, conclusa a Lugano il 7 Novembre 2021, e il Panettone del Pasticciere Erman Possessi di Lumezzane, vincitore della competizione The Best Panettone in The World svoltasi a Roma nel 2021. Sarà esposto anche artigianato di qualità: sciarpe, guanti, cappelli, accessori in cachemire e bamboo, bigiotteria e pietre preziose, decorazioni natalizie artigianali, stampe su legno, saponi e profumi d’Oriente. Sabato e domenica Babbo Natale e gli elfi incontreranno i bambini che potranno consegnare la loro letterina: in programma anche cori gospel, spettacoli e attività per i più piccoli.

Il Christmas Village sarà aperto dal 26 novembre al 6 gennaio dalle 9.30 alle 19.30 (il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15 alle 19).