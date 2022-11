Mercatini, trenino e pozzo dei desideri: Natale in piazza

Orario non disponibile

Aspettando il Natale come in una favola. Atmosfere natalizie, mercatini, un trenino e il pozzo dei desideri. Appuntamento a Nova Milanese sabato 3 dicembre 2022 con l'iniziativa promossa dall'Associazione Genitori I.C. Margherita Hack con il patrocinio del comune.

L'evento è in programma in piazza Marconi dove saranno presenti bancarelle con idee regalo e sapori tradizionali e si potrà trovare cioccolata calda e zucchero filato. Per i più piccoli laboratori e la possibilità di scattare una foto ricordo con Babbo Natale.