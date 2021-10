In Brianza arriva il Mercatino di Natale

Mercatino di Natale a Concorezzo. Domenica 20 novembre in centro città si respirerà aria di Natale. L'associazione La Presentosa ha organizzato un evento dedicato alla festa più magica dell'anno con una selezione di espositori con prodotti tipici, pezzi di artigianato e hobbistica.

A rendere l'appuntamento più goloso ci saranno anche caldarroste, frittelle e zucchero filato. Per i più piccoli intrattenimento con gonfiabili e trampolieri. Il mercatino sarà in via Elio De Capitani e in via Libertà.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...