Mercatino di primavera e palo della cuccagna

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Bancarelle, gonfiabili e il palo della cuccagna. Giornata di festa domenica 19 marzo a Carate Brianza. Appuntamento in Villa Cusani dalle 9 alle 18 con bancarelle e stand di hobbisti e alle 16 è in programma il palo della cuccagna. Presenti anche gonfiabili e intrattenimento per i più piccoli insieme a un servizio bar.