Mercatino del Trentino in piazza

Sabato 6 e domenica 7 novembre 2021 nella cornice di Piazza Matteotti a Cernusco sul Naviglio è in programma il “Mercatino Val di Non”, una simpatica iniziativa che ogni settimana fa sosta in una diversa piazza del Nord Italia per far conoscere ed apprezzare il gusto, il folklore e le tradizioni della bella vallata trentina.

Si avrà modo di poter assaggiare e conoscere le prelibatezze della sua produzione culinaria, dalle mele DOP ai prodotti della montagna, dai salumi ai dolci ai vini autoctoni per finire con i prodotti dell’artigianato locale. La Società Podistica Novella, società organizzatrice della Ciaspolada, una delle maggiori manifestazioni sportive invernali del Trentino, sarà presente con il suo stand dedicato alle ciaspole dove potrai conoscere tutti i segreti di questo divertente sport.

L’evento si svolge nel rispetto delle normative regionali e nazionali per la prevenzione della diffusione del COVID 19.