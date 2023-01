Prezzo non disponibile

Bancarelle in villa. Ad Arcore domenica 5 febbraio arriva il mercatino degli hobbisti. Ad annunciare l'evenro è stata la Pro Arcore. Ci saranno stand di artigianato e creazioni handmade per una mostra mercato in attesa di San Valentino.

L'evento è organizzato in villa Borromeo d'Adda.