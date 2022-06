? Torna alla Biblioteca Carrobiolo di Monza il Mercatino del libro usato!



Dai classici ai libri d'arte, dalla storia alla narrativa fino alla religione e ai libri illustrati: troverete questo e molto altro, ad offerta libera.



Per l’occasione abbiamo deciso una serie di aperture straordinarie:



SABATO 18: 14.00 - 19.00

DOMENICA: 9.00 - 19.00

LUNEDI': 9.00 - 19.00

MARTEDI': 9.00 - 22.30

MERCOLEDI': 9.00 - 22.30



Durante il mercatino la sala studio rimarrà aperta e sarà visitabile una piccola esposizione di libri antichi.

Le offerte raccolte con questo mercatino andranno a finanziare, oltre alla gestione corrente, l'acquisto di materiali e strumenti per conservare adeguatamente i libri antichi e per esporli al pubblico.



Vi aspettiamo!