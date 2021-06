Milano Monza Motor Show dal 10 al 13 giugno

Il Milano Monza Motor Show è in programma da giovedì 10 a domenica 13 giugno tra il capoluogo lombardo e l'Autodromo di Monza (che sarà però chiuso al pubblico nel rispetto delle disposizioni relative al contingentamento degli accessi). Quattro giorni di eventi ed esposizioni con Monza che torna a essere capitale dell'Auto. Da giovedì 10 a domenica 13 giugno va in scena il Mimo, Milano Monza Motor Show con esposizione statica dei modelli delle case automobilistiche e motociclistiche per le strade del centro del capoluogo lombardo e in autodromo.

A Milano

Saranno cento Le 100 installazioni che allestiranno il centro di Milano dal 10 al 13 giugno 2021 saranno costituite da pedane tutte uguali su cui verranno esposte le novità del settore automotive, lungo un ampio percorso che si snoderà in una passeggiata di quasi 3 chilometri da corso Vittorio Emanuele a piazza Duomo, passando per via Dante, via dei Mercanti, piazza Cordusio e infine piazza del Castello Sforzesco.



MIMO quindi si adatta per raccontare il settore automotive con una passeggiata all’aperto, lungo la quale oltre 60 brand costruttori dialogheranno con i passanti attraverso le loro opere, e gli permetteranno di apprezzare simboli di massima espressione tecnologica in termini di sostenibilità, sicurezza e comfort, design e performance.

Un dialogo virtuale e rispettoso delle distanze, possibile grazie alla tecnologia dei QR code posti su ogni pedana che permetteranno agli interessati di visualizzare la pagina riservata ad ogni modello, con schede tecniche, immagini, video e link per contattare le case costruttrici. La tecnologia aiuterà non solo i presenti, ma porterà le installazioni del MIMO nelle case di tutti gli italiani grazie alle immagini e ai video caricati sul sito internet. L'accesso al percorso espositivo sarà libero e gratuito, e la fruibilità sarà conforme alle vigenti norme sanitarie.

A Monza

Durante il prossimo weekend, che vede in Autodromo eventi come le attività dinamiche del MIMO Milano Monza Motor Show e il primo ACI Storico Festival con raduni, parate, giri in pista, talk e presentazioni di vetture d’epoca e youngtimer, ci sarà anche una cena di gala sotto le stelle nell’affascinante pitlane dell’Autodromo Nazionale Monza per segnare l’inizio di un graduale ritorno alla normalità con la prossima riapertura delle gare al pubblico.

A Monza, venerdì 11 giugno, un'anteprima mondiale sul rettilineo autodromo. L'Autodromo Nazionale Monza sarà chiuso al pubblico. A unire le due città - Milano e Monza - sarà la Journalist Parade. Un convoglio di oltre 70 giornalisti di caratura nazionale e internazionale partirà da Milano: guideranno le anteprime nazionali e le novità fornite direttamente dalle case automobilistiche. I giornalisti guideranno fino a Monza e poi alla volta dell’Autodromo, per le foto di rito sul circuito di Formula 1 e sull’Anello Alta velocità. Sabato 12 giugno alle 20 l'Autodromo Nazionale Monza organizza il Pitlane Gala Dinner, un evento a partecipazione contingentata - su invito - nel rispetto delle vigenti disposizioni, di fronte ai box del circuito.

Domenica 13 giugno l'evento Aci Storico Festival con la passione per le auto classiche: raduni di Club, modello, track day dedicati, spettacolo e la possibilità di provare e acquistare "in pista" la propria youngtimer preferita.