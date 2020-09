GiocaMonza: una grande caccia al tesoro alla scoperta della città

Scoprire la città di Teodolinda divertendosi. Una grande caccia al tesoro a squadre (e nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid) alla scoperta della storia, dei vicoli, delle leggende e dell’arte di Monza.

L’originale iniziativa si intitola GiocaMonza ed è stata organizzata dalla cooperativa Eliante, in collaborazione e con il sostegno economico del Comune. È indispensabile prenotarsi e quando si partecipa indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.



Tre gli appuntamenti in cartellone: il 20 settembre alle 15 in piazza Trento e Trieste accanto al Monumento dei Caduti (lato Municipio) per conoscere la storia di quella che un tempo era la piazza del Mercato; il 27 settembre alle 15 al Ponte di San Gerardino partirà il gioco alla scoperta della città lungo il suo fiume; infine il 30 settembre appuntamento serale con ritrovo alle 19.30 al Ponte di San Gerardino per un tuffo nel passato tra il Lambro e il vecchio castello di Monza.



I partecipanti saranno suddivisi in squadre e verranno coinvolti in diverse prove: cercare il dettaglio (ogni luogo custodisce un particolare interessante e, non di rado, neanche troppo nascosto); indovinare le peculiarità di un sito; ricostruire fasi storiche, riandare con la memoria a cronache recenti o – perché no? – puntare lo sguardo al futuro; cimentarsi in qualche prova a sorpresa, tra momenti teatrali. Il tutto tra strade, vicoli e monumenti del centro storico.

La gara sarà a tempo: la squadra che per prima concluderà tutte le prove si aggiudicherà la vittoria. Come in ogni competizione, ci si muoverà all’ultima risorsa, sfruttando tutto ciò che è possibile: ricerche estemporanee tra manufatti e monumenti, divagazioni con la fantasia, qualche indagine in rete con smartphone e affini.



Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Matteo Barattieri (349.4308028 o inviare un’email a matteo.barattieri1@libero.it).