Street food in Villa Reale, fiori e piante: torna la Monza Green Experience

Monza tornerà la città del verde per un fine settimana. A Monza torna la Green Experience. Per il quarto anno consecutivo, la città di Teodolinda si trasformerà in un mondo dedicato al verde, dove entrare nella magia delle bellezze create dalla natura. Piante e fiori provenienti da tutto il mondo in Villa Reale per vivere un weekend green in città.

La manifestazione è in programma sabato 23 e domenica 24 marzo con ospiti alcuni tra i migliori florovivaisti nazionali ed internazionali. Nell'Avancorte della Villa Reale sarà allestito il polo del verde, ci sarà il Teatro del Fiore con incontri e seminari tenuti dagli espositori per approfondire argomenti legati alla storia, all'uso e alla cura delle piante e alla floriterapia. E un Pop Up Market presso le Serre della Villa Reale con stand di artigianato di qualità dove designer da tutta Italia esporranno i propri pezzi unici, come arredamenti da interno e esterno, attrezzature, tessuti da giardino e molto altro.

Spazio anche al gusto green con una zona ristoro green dedicata allo street food d'eccellenza.

In più, in collaborazione con Liceo Artistico "Nanni Valentini" ci sarà il Land Art Contest con la realizzazione di una serie di opere naturalistiche tra i giardini della Villa Reale con un progetto di edutainement che coinvolge i giovani per comunicare l'importanza di una maggiore sensibilità nei confornti dell'ambiente.