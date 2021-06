Concerti, musica itinerante e spettacoli, torna il Festival Monza Visionaria

Otto giorni di musica, poesia e performance tra arte, teatro e suoni. Torna il Festival Monza Visionaria dal 15 al 24 giugno 2021. I luoghi simbolo di Monza si trasformeranno in palcoscenico tra Duomo, Arengario, Reggia di Monza e i quartieri della città.

In programma performaance itineranti di oltre 17 tra artisti e ensemble, tra cui gli esclusivi format di Musicamorfosi: la Musica Mobile, con 3 concerti itineranti sul Magic Bus a due piani e la Spiritual music con uno speciale concerto nel Duomo di Monza con uno speciale omaggio a Dante e a San Giovanni Battista, patrono della città. Il Festival è sostenuto dal Comune di Monza con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia e Assolombarda, in collaborazione con la Reggia di Monza e il contributo di Fondazioni Monza e Brianza e Assolombarda.

Il programma

Martedì 15 alle ore 21, il Duomo di Monza ospiterà il grande concerto Il Paradiso può attendere una produzione originale Musicamorfosi. Protagonisti i talenti musicali italiani Phase Duo (Eloisa Manera al violino e Stefano Greco all'elettronica e monochord), Roberto Olzer (organo), Andrea Baronchelli (tromboni), Elena Rivoltini (mezzo soprano e voce recitante) attraverso rivisitazioni musicali di Stradella, Mozart, Bach fino ai contemporanei Arvo Part, Preisner e John Cage, assieme al lavoro di elettronica e visual arts di Alberto Barberis (visuals e live electronics) e Rajan Craveri (algoritmi 3D), il concerto eponimo del tema di Monza Visionaria 2021 è concepito come un omaggio artistico a due figure storiche importanti: San Giovanni Battista, patrono della città di Monza e nume tutelare del Duomo, e Dante Alighieri, di cui ricorrono i 700 anni dalla morte. Il concerto rientra nell'originale format concettuale dei concerti di Spiritual music, che vedono temi di profonda riflessione sociale, spirituale ed esistenziale attraverso spettacoli d'intreccio di arti aperti a tutti. Il progetto contiene un estratto di Oratorio Virtuale del duo Barberis/Rivoltini, opera elettroacustica che completa il tragitto visionario tra Inferno e un Paradiso ispirato alle parole della poetessa Mariangela Gualtieri “È breve il tempo che resta. Poi saremo scie luminosissime. E quanta nostalgia avremo dell’umano. Come ora ne abbiamo dell’infinità.”

Domenica 20 giugno è tempo di teatro con il Teatrino ambulante di Musicamorfosi, alla scoperta de Le rumorose avventure di Petruscka. Lo spettacolo racconta le avventure del burattino Petruska, il cugino di Pulcinella, attraverso la musica del celebre balletto di Igor Strawinsky, raccontate da un burattinaio musicista e un rumoroso trombonista sulle quattro ruote di un teatrino semovente. Lo spettacolo itinerante, prodotto dal Teatro del Corvo e da Musicamorfosi partirà in due turni alle 11 e alle 16.30 con ritrovo davanti alla Reggia di Monza.

Dal 21 al 23 giugno , nella giornata della Festa della Musica, torna il format della Musica mobile sul pullman scoperto a due piani Magic Bus con tre concerti attraverso le strade del centro città monzese, dalle 18 alle 22: la fanfara urbana 7 elementi Bandakadabra e gli special guest Mr T- Bone e Giovanni Falzone nella performance Oh When The Saints Go Marching In, che riprende i temi musicali della cultura celebrativa del funerale di New Orleans a inizio XX secolo; martedì 22 Nadio Marenco e Giovanni Falzone, stella del jazz italiano, portano su ruote un nuovo progetto per tromba e fisarmonica dedicato alla canzone italiana di Vasco Rossi, Lucio Battisti, Francesco De Gregori; mercoledì 23, il Quartetto di Brescia di Stefano Belotti, Fabio De Cataldo, Alberto Pedretti e Emanuele Quaranta richiameranno il tema spirituale del Festival con le musiche di Astor Piazzolla e dell'inno celebrativo del Pop contemporaneo “Viva La Vida” della band inglese Coldplay.