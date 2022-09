"Dalla materia alla forma", mostra di ceramica a Monza

Prezzo non disponibile

"Dalla materia alla forma". Fino a lunedì 3 ottobre a Monza, presso il Punto Arte, sarà possibile visitare la personale di Elena Lamanna. Pittura astratta, gioielli, elementi d'arredo e di decoro. "Quasi tutte le opere nascono da un singolo dettaglio che si illumina in un momento di ispirazione, così un'energia irrefrenabile porta alla nascita di più elaborati legati tra loro da un filo di congiunzione visibile nella particolarità dei dettagli".

La mostra sarà aperta presso il punto Arte di via Bergamo 12/c a Monza dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Nell'esposizione monzese ElenaElle (lo pseudonimo dell'artista) sono presentate quattro linee di manufatti in ceramica: Saxa, interpretazione e immedesimazione nella pietra dove il gioco di forme ne concretizza l'oggetto poi Raku, con l'elemento volatile del fumo e la forza del fuoco, Liberum Forma in cui l'artista spazia nell'immaginario con il virtuosismo del colore ed Etruria che evoca paesaggi bucolici dai colori e forme naif.