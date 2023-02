La mostra dei serial Killer: anteprima mondiale a Milano

Dall'8 aprile aprirà a Milano in anteprima mondiale la mostra da brivido “Serial Killer Exhibition” nell'area espositiva Spazio Ventura 15 in via Privata Ventura. Ideata ed allestita da Venice Exhibition, società specializzata in mostre di forte impatto, la stessa che cura "Real bodies", si tratta di un nuovo format internazionale creato appositamente per la città di Milano. Il capoluogo della Lombardia sarà la tappa zero all’inizio del tour mondiale dedicato all'esplorazione degli angoli più remoti ed oscuri della mente umana.

"In mostra le più celebri Csi, scene del crimine, ricostruite fedelmente e tanti cimeli originali della vita degli assassini seriali, perfino una collezione di lettere autografe spedite dal carcere alle ammiratrici dagli psicopatici più sanguinari. Una rassegna che spazia dai reperti originali di alcuni delitti, fino ad oggetti personali appartenuti ai serial killer nel braccio della morte poco prima della pena capitale", si legge in una nota degli organizzatori.

La mostra si snoderà sui 1500 mq di spazi espositivi dello Spazio Ventura 15. "Stavolta la mostra durerà poche settimane, solo dall'8 aprile al 4 giugno”, preannuncia l'amministratore unico di Venice Exhibition, Mauro Rigoni, "per problemi di prestito di alcuni reperti di vari musei che devono rientrare nelle apposite sedi dei collezionisti prestatori, dopo la tappa milanese, la mostra seguirà un tour nelle varie capitali

del mondo. La mostra Serial Killer non vuole solo stupire, ma far riflettere, dando voce alle vittime dimenticate, perché si ricordano spesso gli assassini e troppo poco i tanti che vengono cancellati dalla loro furia omicida".