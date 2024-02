Mostra fotografica "Gea e gli umani. Fotografie di Edward Burtynsky"

Dal 24 febbraio al 28 aprile a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno è allestita la mostra “GEA e gli UMANI. Fotografie di Edward Burtynsky”, a cura di Enrica Viganò. Un progetto promosso dal Comune di Cesano Maderno, in collaborazione con Admira, dedicato al celebre fotografo canadese che da oltre 30 anni, con le sue straordinarie immagini, celebra la magnificenza della natura e, soprattutto, testimonia gli effetti dell’impatto dell’azione umana sul Pianeta.

Un artista divenuto un simbolo dell’impegno per salvaguardare l’ambiente e, con esso, il nostro futuro.

I suoi lavori, dal fascino potente, ci consentono una visuale privilegiata su ciò che altrimenti sarebbe pressoché impossibile da raggiungere: luoghi lontani, mondi diversi e paesaggi al limite dell’immaginabile.



Nato nel 1955 a St. Catharines (Ontario), Burtynsky si è affermato come uno tra i più riconosciuti fotografi del mondo: le sue opere sono esposte in musei e collezioni di ogni continente, tra cui la National Gallery of Canada, la Bibliothèque Nationale de France a Parigi, il Museum of Modern Art e il Guggenheim Museum di New York.



In mostra, nelle sale affrescate della nostra residenza storica, 30 fotografie a colori di grande formato, opere che ci parlano di un pianeta sofferente, ma anche dell’ingegno dell’uomo, della sua intelligenza e capacità di adattamento, aprendo alla speranza che un cambiamento positivo sia ancora possibile.



Mostra inclusa nel biglietto d'ingresso di Palazzo Arese Borromeo.



Inaugurazione: sabato 24 febbraio, ore 11.30 - Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo.