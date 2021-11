Mostra del Panettone e degustazioni in piazza

Mostra del Panettone Artigianale a Vimercate. Appuntamento in piazza Roma per celebrare il re della tavola di Natale domenica 12 dicembre.

"Come ogni anno Confcommercio Vimercate, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, organizza uno degli eventi più attesi e graditi del periodo natalizio....i maestri pasticcieri presenteranno i loro prodotti artigianali in una cornice diversa dal solito ma non meno apprezzata.....la centralissima piazza Roma di Vimercate" hanno annunciato gli organizztori. La tradizionale manifestazione di solito organizzata all'interno degli spazi di Villa Sottocasa si sposta in piazza. Evento a ingresso libero dalle 10 alle 19. Previste degustazioni gratuite e abbinamenti enogastronomici.