Premio LetterArte, una mostra con le opere dei vincitori

Dal 12 al 27 febbraio in mostra presso la Galleria Civica di via Camperio le opere degli artisti vincitori del Premio «LetterArte», la rassegna delle associazioni artistiche monzesi curata dal GAAM (Gruppo Associazioni Artistiche Monzesi) e giunta alla sua sedicesima edizione, dedicata alla pittura, alla fotografia e all’acquarello. Il vernissage è in calendario sabato 12 alle 16.

“Un’iniziativa di visibile valore culturale che ha visto la partecipazione di 8 Associazioni legate alla pittura e alle arti in generale, che ha permesso di conoscere meglio diverse realtà monzesi – dichiara l’Assessore alla Cultura Massimiliano Longo. Artisti non professionisti, ma appassionati e ispirati, con esperienze amatoriali nella pittura e nella fotografia, si sono cimentati con vari materiali, quali le lane, i tessuti, le pietre preziose, le crete e altro ancora. L’obiettivo era ampliare la rete culturale e diffondere l’arte del nostro territorio attraverso nuovi linguaggi e innovazione”.

Gli artisti in mostra

Lo spazio espositivo ospiterà sedici artisti tra gli oltre 120 partecipanti, selezionati nell’ambito di questa edizione da una Giuria tecnica composta da insegnanti e storici dell’arte: Elvio Bramati, Patrizia Portalupi, Elisabetta Bosisio, Leandra Senesi, Luca Biffi, Maurizio Migliarino, Laura Colombo, Rossana Russomanno, Francesca Della Torre, Tina Badolato, Cinzia Ronchi, Isa Borroni, Nicole Piccolo, Donata Crippa, Ambrogio Biraghi e Pino Liddi.

Informazioni e orari

La mostra potrà essere visitata da martedì a venerdì dalle 15 alle 19 e nel fine settimana dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero e l’accesso avverrà nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19: obbligo di mascherina, esibizione del Super Green Pass e distanziamento. Eventuali informazioni possono essere richieste allo 039/23.07.126 oppure per posta elettronica all’indirizzo mostre@comune.monza.it.