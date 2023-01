Rinascita 21, alla Reggia di Monza una mostra gratuita per aiutare le donne in difficoltà

Prezzo non disponibile

Fino a domenica 15 gennaio 2023 la Villa Reale di Monza ospiterà la seconda tappa della mostra itinerante “Rinascita 21”, sostenuta dalla Presidente del Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia. “Rinascita 21” è un progetto artistico di empowerment femminile senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di aiutare le donne in difficoltà attraverso le testimonianze di donne che hanno trovato la forza di rinascere dalle proprie ceneri accanto a quelle che hanno una forza innata e che possono essere d’ispirazione per tutte le altre.

L’inaugurazione si terrà venerdì 13 gennaio alle ore 14 e sarà organizzata una tavola rotonda con un dialogo aperto sui temi del progetto tra le sostenitrici, le collaboratrici e le organizzatrici, l’ideatrice Emilia Vila e le protagoniste delle 21 storie, moderata da Katia Arrighi – rappresentante OINP (osservatorio italiano no profit). In questa sede saranno protagoniste le Associazioni del territorio di Monza e Brianza che si confronteranno su diverse progettualità virtuose sui temi della violenza di genere, degli orfani di femminicidio, della maternità, dell’educazione finanziaria, imprenditoria femminile, dell’aspetti psicologici della vita di una donna.

La mostra sarà liberamente aperta al pubblico nei giorni di sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023, dalle ore 10:30 alle ore 18:30 nelle sale di rappresentanza del primo piano nobile.