La mostra "Le immagini della fantasia"

Torna a Monza la 41° edizione della Mostra Internazionale d’illustrazione per l’infanzia "Le immagini della fantasia" della fondazione Zavrel di Sàrmede (TV).

L’idea di realizzare la Mostra è nata nel 1982 dall’intuizione di Št?pán Zav?el, noto illustratore di Praga trasferitosi a Rugolo di Sàrmede. Da allora, confortata da un successo sempre crescente e dalla preziosa collaborazione di tanti artisti, la Mostra ha proposto ogni anno ai suoi visitatori oltre 300 opere provenienti da tutto il mondo, per offrire un favoloso viaggio nell’immaginario fantastico di ogni paese.

Sezioni

Ospite d'onore: Svetlin Vassilev

Tema: Orizzonti e confini

Panorama: Oltre le immagini

Pedagogia: Meta-pensiero fantastico

Il mondo di Št?pán Zav?el: La pioggia di stelle

Visite guidate per gruppi classe e gruppi organizzati:

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie:

-Dalle 9 alle 10

-Dalle 10.30 alle 11.30

-Dalle 12 alle 13

-Dalle 14 alle 15

-Dalle 15.30 alle 16.30

Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 039.324197 (Biblioteca Ragazzi).

Visite guidate per utenza libera:



Per famiglie

Sabato 2 e 9 marzo dalle 15.30 alle 16.30 (a cura dei bibliotecari)

Per insegnanti, operatori culturali e appassionati

Lunedì 4 e 18 marzo dalle 15.30 alle 16.30 (a cura dei bibliotecari)

Per tutti

Sabato 16 marzo dalle 14 alle 15 | dalle 15 alle 16 (a cura di Gabriel Pacheco, curatore della Mostra)

Per adulti

Sabato 23 marzo dalle 15.30 alle 16.30 (a cura dei bibliotecari)



Si svolgeranno, inoltre, presso le biblioteche cittadine e presso l'Orangerie della Villa Reale, tante altre attività collaterali alla mostra: conferenze, letture, laboratori.