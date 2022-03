Dal 19 marzo all’8 maggio 2022 presso la Galleria Civica di via Camperio è in programma la mostra “World Water Day Photo Contest - Storie d’Acqua”, una raccolta delle 70 migliori fotografie delle edizioni dal 2017 al 2021 del concorso fotografico volto a sensibilizzare l’attenzione del pubblico sulla critica questione dell’acqua nella nostra epoca.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Lions Club Seregno AID, racconta diversi aspetti dell’acqua, diritto fondamentale dell’umanità: un viaggio intorno al mondo, dove ogni immagine, in una sorta di “best of”, illustri al pubblico una storia d’acqua e diventi spunto di riflessione per i visitatori sulla carenza di questo bene prezioso, sui cambiamenti climatici e sulla ricostruzione degli ecosistemi nelle varie zone del pianeta.

L’inaugurazione. Si terrà il 19 marzo alle 18.30 presso la Galleria Civica, in via Camperio 1. La mostra. Sarà visitabile da sabato 19 marzo a domenica 8 maggio 2022, dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle 18, il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero e l’accesso avverrà nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19: obbligo di mascherina, esibizione del Super Green Pass e distanziamento.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0392307126 oppure inviare un’email all’indirizzo mostre@comune.monza.it.