Una notte al Museo a Monza

Anche a Monza va in scena La Notte dei Musei. Per l'occasione sabato 13 maggio dalle 20 alle 23 è in programma una apertura straordinaria

Alle 21 invece va in scena una “Notte al museo”, visita guidata al museo. Una speciale visita guidata nella penombra delle sale: un’atmosfera suggestiva regala a dipinti e sculture nuove esperienze di visione, dal chiostro illuminato alla torre di vetro.

Il biglietto ha un prezzo di 6 euro a persona, ridotto 4 euro.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it.