L’Orchestra dell’Accademia e Coro Sinfonico Amadeus presentano “Musica per la pace”; una esecuzione di arrangiamenti, molti dei quali inediti, per orchestra e coro sinfonico di colonne sonore di film e brani musicali relativi al tema della pace, accompagnata dalla proiezione di sequenze tratte dagli stessi film. Una introduzione all’ascolto per ogni brano permetterà inoltre di comprenderne il contesto e le scelte musicali.