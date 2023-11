Natale al castello di Trezzo sull'Adda

Mercatini, spettacoli, laboratori, mostra di Lego e salita sulla torre Viscontea. Il Natale torna al Castello di Trezzo sull'Adda.

Salita sulla Torre del Castello Visconteo e presepe nei giardini

iNon può mancare, per nuovi e veterani, la salita sulla torre del Castello Visconteo. Dai 42 metri della sua sommità, come soldati Viscontei potrete ammirare in tutta la sua magia il paesaggio invernale della nostra Pianura e con condizioni meteo ottimali anche scorgere i grandi grattacieli di Milano sull'orizzonte, le leggendarie Mura di Bergamo Alta tutto l'arco Alpino innevato e la lingua serpeggiante del Fiume Adda che proprio qui vira inusualmente avvolgendo con le sue acque il promontorio Trezzese. Nel giardino, nelle stanze dietro alla torre sarà presente un presepe a grandezza naturale, e simpatici personaggi natalizi gonfiabili coloreranno il giardino.

Offerta libera accesso al Presepe disponibile dalle 14.30 alle 17.45 Salita sulla torre €3 solo per chi ha compiuto 12 anni

INGRESSI: 8 dicembre dalle 15.00 alle 18.00 9 - 10 - 11 - 16 -17 -23 - 24 dicembre dalle 14.30 alle 17.00 6 gennaio dalle 14.30 alle 17.00

Mostra LEGO© - Itlug ,esposizione di modellini e costruzioni 8 - 9 - 10 dicembre 2023

Come sempre sarà presente la famosa mostra di Itlug con una selezione di espositori, associazione di appassionati LEGO©, diversi espositori porteranno le loro costruzioni, dalle più realistiche alle più stravaganti : castelli, palazzi, macchine, parchi divertimenti e interi paesaggi ricostruiti. Nella mostra saranno presenti la ricostruzione della Villa di Monza (2mx2m), e la ricostruzione del castello di Trezzo (1,2m x 1 m). Sarà anche presente un piccolo spazio gioco dove i bambini potranno provare a costruire e divertirsi. 8 dicembre dalle 14.00 alle 17.45 9 - 10 dicembre dalle 10 alle 17.45

Spettacolo per bambini e famiglie

Uno spettacolo sulle avVenture magiche di un folletto tontolone e dispettoso prenderanno vita al castello, in una sala coperte e riscaldata. Pensato per divertire e riscaldare i cuori di grandi e piccini! Con la compagnia teatrale di Wip Teatro. Segue un laboratorio interattivo per costruire un lavoretto di Natale con le nostre guide più dolci e salire gratuitamente a fine del tour sulla sommità della torre del Castello. Durata circa 120 Costo 5 adulto Costo 12 bambino

17 dicembre seguito da laboratorio interattivo - il ritorno del folletto Fuinur - ore 14.30 e ore 16.00. Prenotazione obbligatoria

Spettacolo danzante: Lo Schiaccianoci

Una versione simpatica divertente e coinvolgente in chiave rivisitata dello Schiaccianoci che tutti conoscete: rappresentato da da diversi stili di danza e coreografie che spaziano dalla danza moderna alla danza classica, dalla fit-dance a heels. Lo spettacolo dura 1 ora. .Presentato dalla suola SOLO DANZA - DANZA AND FITNESS - TREZZO - di Simona Chiodo

Costo 7 adulto Costo 5 bambino

Laboratori natalizi per bambini

10 - 23 dicembre ore 14.30 e 16.00 Nella casa di Babbo Natale, in un ambiente riscaldato saranno proposti dei laboratori, condotti dalle nostre guide più dolci e simpatiche. Ci divertiremo in un'atmosfera Natalizia, con musiche a tema e creeremo delle decorazioni che potrete portare a casa. I laboratori prevedono la realizzazione di simpatici addobbi o lavoretti Natalizi da fare con l'aiuto dell'adulto accompagnatore (mini albero di natale, pallina colorata per l'albero, agioletto , stella di natale o Babbo natale).Il lavoretto poi sarà consegnato, potrete portarlo con voi e appenderlo come decorazione per la casa! Salita torre + laboartorio (circa 75 min)

Costo Adulto 3€ Bambino 8€

Casa di Babbo Natale

8-9 -10- 16- 17 -23- 24 dicembre 2023

Nel castello vi aspetta anche Babbo Natale, che si è trasferito al Castello per ricevere i bambini in una casa addobbata e accogliente. L'8 dicembre dalle 15.00 alle 18.00 tutte le altre date dalle 14,30 alle 17.00.