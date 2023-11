Maxi sfera di luce, pista di ghiaccio, mercatini e caldarroste: il Natale a Giussano

Il Natale a Giussano si colora di magia e divertimento. A partire da sabato 18 novembre e per tutto il periodo delle festività natalizie, in Piazza Oriana Fallaci (all’interno del contesto del Parco Urbano) sarà allestito il Villaggio di Natale 2023: attrazioni, allestimenti scenografici, musica, colori e una straordinaria novità perché quest’anno sarà possibile pattinare sul ghiaccio al coperto e la pista aprirà il prossimo sabato 18 novembre.

La pista di pattinaggio

La pista rappresenta una novità per la città di Giussano: la struttura è interamente coperta con un’area pattinabile di 31 x 12 metri, adatta ad ogni tipologia di età e di esperienza; sul posto sarà possibile noleggiare i pattini. Alla pista si affiancheranno una giostra per bambini e un chiosco per frittelle, zucchero filato e cioccolata, contribuendo così a creare un’atmosfera tipicamente natalizia arricchita da brani e melodie a tema. La pista - che verrà ufficialmente inaugurata domenica 19 novembre alle ore 16.30 - resterà aperta fino alla metà di gennaio 2024.

La maxi sfera luminosa

Nel cuore pulsante del centro di Giussano sarà collocata una sfera illuminata di 5 metri di diametro in cui sarà possibile entrare per immergersi fra luci colorate e regalarsi una foto da condividere sui social network. In zona Laghetto, un albero illuminato in via Viganò sarà invece un segno di augurio per tutti gli automobilisti di passaggio.

Mercatini, spettacoli e casetta di Babbo Natale

Si inizia il 3 dicembre in Piazza Roma alle 15.30 con uno spettacolo di circo e giocoleria, la settimana successiva (domenica 10 dicembre) caldarroste e vin brulé a cura del Comitato Laghetto. Domenica 17 dicembre (dalle 15.30) sarà invece la volta di zampognari, laboratori artistici curati da Arteinsieme in attesa dell’arrivo di Babbo Natale a bordo di un camion a cui farà seguito il lancio dei palloncini con le letterine.

Sabato 23 dicembre dalle 15 prenderà invece il via la pedalata di Babbo Natale con partenza e arrivo in Piazza Roma e biciclettata per le frazioni del Comune di Giussano. Le sorprese non sono finite qui: mercatini con idee regalo saranno presenti in Piazza Roma nelle prime tre domeniche di dicembre, venerdì 8 dicembre invece il Mercatino degli Hobbysti sarà posizionato al Parco Oriana Fallaci nel giorno della festa dell’Immacolata. In Piazza Roma sarà installata la tradizionale casetta di Babbo Natale: qui, ogni weekend a partire dal 3 dicembre, Babbo Natale aspetta tutti i bambini per ricevere le letterine con le richieste di regali. In Piazza San Giacomo sarà realizzato un presepe con sagome di legno, mentre in Piazza Carducci a Birone sarà installata la casetta con il presepe.

Due i Concerti di Natale in programma nel mese di dicembre: venerdì 1 dicembre in Sala consiliare (ore 21) Alessandro Datteo e Mattia Rossetti saranno protagonisti con le loro percussioni: torna così a Giussano il “Duo percussionistico Datteo – Rossetti”, già protagonista della 26esima edizione del Concorso strumentistico Città di Giussano. Domenica 3 dicembre (ore 16) in Biblioteca Civica, appuntamento col duo chitarristico “Due in Duo Guitars”: Guido Pace e Marco Tencati Corino – già partecipanti alla 25esima edizione del Concorso strumentistico – si esibiranno nel contesto di Villa Sartirana. Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.