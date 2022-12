Natale "per sul serio": il 17 dicembre a Desio la presentazione del nuovo libro di Stefano Motta

Uno scrittore di Desio, Stefano Motta, e un illustratore di Bovisio, Giovanni Beduschi, danno vita per i tipi di ÀncoraWow, la collana di narrativa per ragazzi della prestigiosa casa editrice milanese Àncora, a un libro-strenna di Natale per bambini e famiglie.



Nella casa della famiglia Mattei il giovane Adriano, sette anni, si mette in testa di costruire un presepe "vero", con la serietà che contraddistingue tutti i giochi di finzione dei bambini. La madre lo osserva con sorridente complicità; il padre si indispettisce prima di riscoprire, statuina dopo statuina, il bambino che ancora c'è in lui.

Intanto pastori e pecore, asina e bue prendono vita nella fantasia di Adriano (o nella realtà?), e la nascita del figlio di Maria e Giuseppe sconvolge anche la moderna famiglia Mattei.



"Il libro è scritto per i bambini ma pensato più per i miei colleghi papà - dice Motta, scrittore di fama nazionale, conosciuto a Desio per essere stato candidato come sindaco alle ultime elezioni comunali - perché lo leggano ad alta voce insieme coi loro figli, e accettino la sfida di sedersi per terra con loro, a giocare per sul serio".



Le vignette di Giovanni Beduschi, noto vignettista satirico, aggiungono calore e simpatia al libro che, nella sua tournée tra Brescia, Bergamo, Lecco, Milano, Merate, Biella, Varese, verrà presentato anche a Desio, che ne è stata la "culla", sabato 17 dicembre alle ore 16.00 in Biblioteca.