Clown, giocolieri e musicisti in piazza: gli spettacoli a Monza

Clown, mimi, giocolieri e musicisti. A Monza torna la rassegna Non solo clown con un'estate di spettacoli ed esibizioni gratuite in piazza.

Il programma

Sabato 1 luglio in piazza piazza Trento e Trieste Out of the blue Francesca Martello

Il personaggio principale appende il bucato in piazza e con la sua lavatrice portatile crea confusione nella vita asciutta del pubblico coinvolto durante lo spettacolo. Dia de los muertos Brigith Ramons Uno spettacolo per tutta la famiglia dove la tradizione più importante del Messico sarà la protagonista. Gaia Ma Gaia Matulli Spettacolo di clown musicale, scarpette da tip-tap, un maialino e... splash!

8 luglio, via D’Annunzio - quartiere San Rocco Allegro! Spettacolo sinfonicomico Matteo Cionini «Chi pensa che la Musica Classica sia noiosa alzi la mano!».

Inizia così. E di solito più della metà dei bambini lo fanno. Alla fine dello spettacolo: «Chi pensa che la musica classica possa essere divertente,alzi la mano!». Tutti i bambini alzano la mano e gli adulti sorridono. Home sweet home Roberta Paolini Uno spettacolo di teatro fisico - comico in cui la «parola» lascia il posto al linguaggio del corpo. Storia di un personaggio assurdo, esagerato, in cui ciascuno si può riconoscere. Giochi catalani / Un carico di giochi Guixot de 8 Con la curiosità, l’osservazione e l’immaginazione si recupera la funzione del gioco come passatempo, partendo dai materiali o da un’idea.

15 luglio, piazza Trento e Trieste Dr. Passepartout Gianluca Bertuzzi Dr. Passepartout è un circense ciarlatano che sa fare molte cose e ne millanta altre. Gli spettatori saranno trasformati in veri maghi grazie ad un fluido magico e mentre il fluido fa effetto si alterneranno numeri di giocoleria. L’albero Cerchio Tondo Il Cantastorie ci introduce nel magico mondo dell’albero popolato da Merlo, Mago Merlino, Fungo e i suoi due Bachi. Dopo tante peripezie Albero fa uscire il suo spirito che danza e sparge i semi rinnovando la speranza della nuova vita. Madama Scintilla Gaia Atmen Danza, teatro, flow art si fondono in uno spettacolo unico ogni volta, elegante ed esplosivo, che proietterà gli spettatori in un’epoca senza tempo in cui il fuoco diventa poesia. Tra fiamme danzanti, l’artista si esibisce in danze coinvolgenti.

22 luglio, piazza Bonatti quartiere San Donato One man show Ale Bellotto Un giovane illusionista che vanta partecipazioni in diversi programmi televisivi e premi nei più prestigiosi concorsi nazionali ed europei. Alla ricerca Alice Macchi Maki, si ritrova per strada con una missione: cercare la sua vera famiglia. Attraverso peripezie e acrobazie ci riesce, finalmente, con l’aiuto di volontari del pubblico. «Sere yo Maestro» Marcel Eso L’eclettico Marcel accendendo un amplificatore crea il suo palco d’azione e tutto prende forma, i passanti improvvisamente si tramutano in pubblico per assistere ad uno spettacolo di giocoleria, acrobazie ed equilibrismo.

29 luglio, piazza Trento e Trieste Dj Gray Daniele Romano Un gentleman decisamente atipico anima la piazza, grazie a una fonte inesauribile di arguta idiozia. Durante la performance si scoprirà essere un fantasioso beatboxer e un improbabile giocoliere. Suoni in gioco Erewhon La piazza si anima di strane costruzioni, oggetti in movimento, meccanismi sonori e nello stesso tempo prende vita, gioca, gira, saltella, tamburella, trilla in una grande festa. Semplicemente Nico Nicola Luzzi Spettacolo che fonde clown, umorismo e giocoleria con un pizzico di follia e alla fine solo una domanda attanaglierà le vostre menti degli spettatori: «I limoni hanno il becco?».