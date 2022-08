Negozi aperti, gonfiabili e spettacoli: notte bianca a Giussano

Negozi aperti, spettacoli musicali, giochi gonfiabili, mercatino degli hobbysti e modellismo. Tempo di Notte Bianca a Giussano. L'edizione 2022, promossa dalla Pro Loco Giussano col patrocinio del comune, è in programma per sabato 10 settembre, a partire dalle ore 21.

A vivere una serata speciale saranno le piazze e le vie del centro città dove si concentreranno animazioni, mercatini e spettacoli: fino a mezzanotte piazza San Giacomo, Piazza Roma e le vie limitrofe saranno caratterizzate da balli di gruppo in stile country, tribute band a Laura Pausini, mercatini con inedite idee regalo, collezioni di modellismo statico, esposizioni di motociclette storiche e giochi gonfiabili gratuiti per tutti i piccoli partecipanti. Tante occasioni da vivere in un Centro storico che sarà caratterizzato da aperture straordinarie delle attività commerciali che daranno così la possibilità per acquisti e per trascorrere una serata all’aria aperta.