La notte bianca e gli altri eventi dell'estate a Usmate

Notte bianca e non solo. A Usmate sarà una estate ricca di iniziative con occasioni di incontro e di svago.

“Il comune sceglie di investire risorse ed energie nella cultura, mezzo di relazione e luogo di crescita personale e collettiva – dichiarano il Sindaco Lisa Mandelli e Mario Sacchi, assessore con delega alla Cultura – Anche quest’anno il nostro obiettivo sarà quello di raggiungere il numero massimo di cittadini residenti e di altri provenienti dai Comuni limitrofi, puntando su eventi di alta qualità in grado di veicolare un ricordo in chi li vivrà. Come in passato, buona parte della nostra programmazione sarà gratuita e sarà inserita in circuiti sovracomunali, a cui Usmate Velate partecipa in modo costruttivo nella pianificazione di un calendario che abbracci tutte le età e tutti i gusti”.

Luglio inizierà con due eventi clou: sabato 2 si terrà la Notte Bianca di Usmate Velate che dal pomeriggio a tarda sera animerà il centro di Usmate. Nella stessa giornata alle ore 18:30 è previsto anche “C’est pas grave”, spettacolo della rassegna sovracomunale di teatro-danza Caffeine. Dall’8 al 17 luglio Parcoscenico torna in Villa Scaccabarozzi. La rassegna culturale estiva promossa dal Comune di Usmate Velate riapre il sipario della settima edizione con 8 appuntamenti in calendario, di cui i primi 7 ad ingresso gratuito.

Si inizia venerdì 8 luglio alle 21.30 con “L’uva e il vino”, il concerto con Marco e Marta Ferradini. Sabato 9 luglio alle 21 si terrà poi il concerto del Corpo musicale di Usmate Velate. Doppio appuntamento domenica 10 luglio: si inizia alle ore 10 con lo spettacolo “Il caro estinto - Nazareno Caputo + Ferdinando Romano” nell’ambito della rassegna Suoni Mobili, con la possibilità di visite guidate alla Cappella San Felice. Parcoscenico in Villa Scaccabarozzi ritorna in serata (ore 21.30) con “Totem”, il secondo appuntamento di Suoni Mobili con la presenza del Sextet Nuova Generazione Jazz. Terzo appuntamento sul territorio con Suoni Mobili previsto per giovedì 14 luglio (ore 21.30) con “Inseguendo quel sogno – Una storia di Ennio Morricone”.

Venerdì 15 luglio sarà invece la volta di Mattia Muratore con la presentazione del libro “Sono nato così ma non ditelo in giro”, evento organizzato in collaborazione con la Consulta Servizi Sociali di Usmate Velate. Sabato 16 luglio, promosso in collaborazione con Brianza SiCura, alle 21.30 sarà proiettato il docu- film “Il padrino e lo scrittore” di Marco Tagliabue, prodotto da Rsi RadioTelevisione Svizzera Italiana.

A chiudere l’edizione 2022 sarà domenica 17 luglio la proiezione del film d’animazione “Ainbo – Spirito dell’Amazzonia”; il costo d’ingresso è di 4 euro (intero) 3 euro (ridotto). A cavallo tra gli ultimi giorni di agosto e la prima settimana di settembre il parco di Villa Borgia ospiterà uno degli spettacoli teatrali del cartellone della rassegna L’Ultima Luna d’Estate. Già previsto poi per domenica 25 settembre l’appuntamento con la rassegna Brianza Classica, un concerto di musica classica in Villa Scaccabarozzi organizzato dal Comune di Usmate Velate nell’ambito nell’ambito della sua partecipazione al format di Ville Aperte. Domenica 2 ottobre, in concomitanza col secondo weekend di Ville Aperte, sono infine previste la visita guidata Cappella Giulini della Porta, organizzata dall’Associazione Amici della Cappella San Felice, la Passeggiata Velatese e la mostra “Artisti a chilometro zero”, promossa dalla Consulta Cultura.