Torna “NDC – LA NOTTE DEI CAMPIONI” giunta all’edizione n° 19, definito da sempre tra i piu? importanti eventi del panorama italiano di sport da combattimento e patrocinato dal comune di Seregno.

L’appuntamento e? per sabato 6 aprile 2024, l’inizio e? previsto per le 17,00 con la boxe, gli atleti del Fight Club Seregno – Unione Sportiva Lombarda ASD, cercheranno di conquistare il “XIX° TROFEO CITTA’ DI SEREGNO BOXE” Memorial Michele Di Giacomo, ex campione del club recentemente scomparso e legato a tutti gli appassionati del ring.

A tenere alti i colori seregnesi i ragazzi allenati dal Maestro Antonio Leva come Moreno Lucca giovane talento del club, la veterana Francesca Corso, Tommaso Fabris, Axel Moriggi, Vincenzo Gentile e Matteo Boscain.

Boxe professionistica con tre importanti match, debutto nel ring brianzolo per Valerio Mantovani, milanese dalle mani d’acciaio che affronterà il campano Riccardo Mellone, a seguire Roner Alcantara atleta in forza al team seregnese al suo terzo match pro contro l’albanese Panajot Puli e Momo El Maghraby pugile di origine egiziane ma milanese d’adozione che con i suoi numerosissimi tifosi scalderà l’ambiente del Palasomaschini cercando di mantenere la sua imbattibilità affrontando il veterano georgiano Giorgi Kalendaki.

In programma grandi match di Kick Boxing, ad aprire la serata la sfida tra i giovani Saidy Yahia contro Laurentiu Partenie, a seguire molti campioni affermati tra i piu? forti atleti del panorama nazionale, come Rida El Mazhor gia? protagonista nella Seregno Fight Night di giugno dove conquistò la cintura di campione italiano che ad affrontarlo troverà il giovane ma già molto esperto Gianluca Franzosi. Grande ritorno del ligure Vittorio Iermano categoria 85kg che combatterà contro il lecchese Massimo Rigamonti, ultimo match prestig fighting sarà tra i lombardi Andrea Rigamonti e Stefano Bescotti.

Due le cinture Wako Pro in palio, la prima valevole per il Titolo Italiano categoria 78,1kg vedrà contrapposti in una rivincita Andrea Festa contro il brianzolo Roberto sacco, la seconda Intercontinentale categoria 69,1kg vedrà il milanese Ovidio MIhali sfidare il campione francese in carica Nacer Boungab.

Finale di serata all’insegna della MMA con il veterano Andrea Fusi detto il barbaro che torna in un match già visto nel 2019 ma conclusosi troppo presto, infatti il tunisino Ayub Gharaidia in cerca di rivincita ha sfidato il campione di casa promettendo una grande battaglia.