Una notte al museo a Monza. Sabato 14 maggio in occasione della Notte Europea dei Musei è prevista l'apertura straordinaria serale dei Musei Civici.

A partire dalle 20.30 è previsto il laboratorio dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni: “Coloriamo la notte!”. "Approfittiamo dell’apertura serale del museo per scoprire come i grandi artisti hanno dipinto meravigliosi paesaggi, poi in aula didattica potremo giocare con colori e materiali per trasformare la nostra opera preferita in versione notturna". L'attività ha un costo di 4 euro a persona con prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it.

Alle 21 di sabato 14 maggio è una visita guidata nelle sale del museo. Una insolita visita guidata nella penombra delle sale per scoprire il museo con occhi diversi. L'ingresso ha un costo di 6 euro a persona, ridotto 4 euro. Prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it.