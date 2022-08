Notte bianca a Seveso

A Seveso sabato 10 settembre è in programma la notte bianca. L'evento, organizzato dalla Pro Loco Seveso con il patrocinio del comune e la collaborazione di Confcommercio Seveso e Commercianti di Seveso avrà come tema gli Anni '70 e '80.

Dalle 18 alle 24 per le vie del centro saranno organizzati spettacoli e intrattenimento. I negozi resteranno aperti fino a tardi per lo shopping sotto le stelle. In programma anche uno schiuma party, spettacoli danzanti in piazza Confalonieri, esposizione auto d'epoca, un trenino gratuito dal parcheggio nella via Redipuglia a piazza Confalonieri. Prevista la presenza di artisti di strada e un mercatino di hobbisti.