Street food e animazione con i personaggi di Walt Disney

Buon cibo, sogni e fantasia: questi gli ingredienti dell’originale street food in programma a Nova Milanese.



Dal 4 al 6 settembre in via Oberdan arriveranno i truck con le specialità culinarie dolci e salate. Stuzzichini, antipasti, primi, hamburger, patatine fritte, ma anche dolcetti di ogni regione con prelibatezze dall'Italia e dall'estero.



A servire cuochi e camerieri che indosseranno i panni dei protagonisti della Walt Disney.



Un fine settimana di festa soprattutto per i bambini: in programma anche spettacoli e animazioni con i personaggi dei cartoon nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid.



I truck inizieranno a sfornare le loro prelibatezze il 4 settembre dalle 17 alle 24; il 5 e il 6 settembre dalle 11 alle 24.