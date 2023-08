Palio dei Rioni, fontane danzanti e street food: festa a Barlassina

A Barlassina è tempo di festa. Da venerdì 15 a domenica 17 settembre 2023 torna l'evento "Barlassina in festa" con lo storico Palio dei Rioni (quest'anno giunto alla trentanovesima edizione). Nel programma oltre a giochi medievali, mercatini, mostre e lo spettacolo finale con le fontane danzanti.

In corso Milano nella giornata di domenica sarà organizzata una esposizione di auto storiche mentre il parcheggio di via Assunzione si trasformerà nella roccaforte del gusto con lo street food. In corso Milano e in via Assunzione sarà presente un mercatino con bancarelle di hobbisti mentre piazza Cavour ospiterà i giochi medievali. Di seguito il programma nel dettaglio con la locandina.