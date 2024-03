Castelli e borghi medievali aperti a Pasquetta: cosa vedere vicino a Monza

Castelli, palazzi e borghi medievali aperti a Pasquetta in Lombardia. E non solo: l’appuntamento con le Giornate dei Castelli tornano anche domenica 7 aprile, il 25 aprile e il 1° maggio. Porte e portoni aperti al pubblico, con eventi, visite guidate, concerti e aperitivi abbinati. In programma tanti eventi legati al Medioevo ma anche alla Primavera, con prati in fiore, spazi per pic nic, concerti, mostre e aperitivi che renderanno magica l’esperienza di visita. Come sempre saranno i visitatori a scegliere in autonomia quali castelli o borghi visitare, sulla base di tutte le informazioni dettagliate che si trovano su www.pianuradascoprire.it con orari, costi, durata visite e i recapiti per le prenotazioni.

Imperdibile il campo di tulipani al Castello di Malpaga, dove a Pasquetta si terrà anche una divertente “Caccia alle uova” per famiglie, mentre a Romano di Lombardia sia l’1 che il 7 aprile aprono i Camminamenti della Rocca appena recuperati, a Urgnano percorsi scenici speciali per bambini, mentre a Trezzo sull’Adda “Aperitivo nella storia“ con visita al castello accompagnata da un aperitivo da degustare sulla barca durante la navigazione lungo il fiume Adda. Domenica 7 aprile a Martinengo speciale giornata con mostra di fumetti “MartinComix”, visita e concerto gratuito al Filandone e apericena. Ma le occasioni sono tantissime e ce n’è davvero per tutti i gusti e in tutte le quattro province, dalla bassa bresciana al cremasco, dalla bergamasca al confine milanese del fiume Adda.