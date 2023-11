Peter Pan e Capitan Uncino alla Villa Reale per Natale

Peter Pan, capitan Uncino, Wendy e i Bimbi Sperduti per Natale approdano alla Villa Reale che, per l'occasione, si trasforma nell'Isola che non c'è.

“Seconda stella a destra, questo è il cammino/E poi dritto fino al mattino/Poi la strada la trovi da te/Porta all’isola che non c’è”. Le parole della celebre canzone di Edoardo Bennato si prestano a raccontare che cosa accadrà per Natale alla Reggia di Monza. Un inno, il suo, all’utopia, alla forza dell’immaginazione e all’importanza dei sogni. Quelli di Peter Pan, il celebre personaggio inventato dallo scrittore inglese James Matthew Barrie, eterno fanciullo che non vuole crescere e che sa volare.

“L’isola che non c’è” è anche il nome del ricco cartellone di appuntamenti (ispirato al capolavoro di Barrie e ideato dall’Associazione Musicamorfosi) che da domenica 3 dicembre a domenica 7 gennaio animerà la Villa Reale di Monza: tra concerti, eventi, visite visionarie, mostre e performance artistiche la Villa diventerà, per oltre un mese, un luogo di irresistibile attrazione per grandi e bambini. Peter Pan, Wendy, Trilly e Capitan Uncino popoleranno le sale della Villa Reale dal 26 dicembre al 7 gennaio con combattimenti scenici, voli aerei, avventure magiche, storie e molto altro per far sognare i bambini di ogni età. Perché, come ha scritto J.M. Barrie, «c’è un’isola-che-non-c’è per ogni bambino, e sono tutte differenti» e «solo chi sogna può volare».

Musica, concerti e spettacoli

Per quanto riguarda gli appuntamenti musicali, il primo concerto è in programma domenica 3 dicembre alla Cappella Reale (ore 11,30): con “Tango Sacro” Paola Fernandez Dell’Erba (voce) e Hernàn Fassa (organo) proporranno un viaggio spirituale nel più celebre genere musicale argentino. Dalle 14,00 alle 18,30, inoltre, i passi dei danzatori di tango rieccheggeranno al Belvedere della Villa Reale tra le opere d’arte della Biennale Giovani. Imperdibile è pure, domenica 10 dicembre (ore 17,30, Salone da Ballo), il Concerto di Natale dell’Orchestra Canova diretta da Enrico Saverio Pagano, con la partecipazione del soprano Barbara Massaro: il programma, intitolato “Exultate Jubilate”, prevede l’esecuzione di alcune straordinarie opere che W. A. Mozart, eterno fanciullo proprio come Peter Pan, scrisse in giovanissima età (Sinfonia K 112 Milanese, Quaere superna Mottetto 143, Sinfonia K 124, Exsultate, jubilate! Mottetto K 156 Sinfonia K 214).