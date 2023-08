Picnic di Ferragosto nel parco in Brianza

Un picnic al parco per trascorrere la giornata di Ferragosto all'aperto e in compagnia.

A partire dalle 10 a Cavenago Brianza è in programma il Picnic di Ferragosto. L'organizzazione è a cura deò centro socio-ricreativo "il giardino di Peter Pan" presso il giardino di Villa Stucchi. L'area si trova in via Mazzini 29: ognuno potrà preparare il proprio cesto da picnic e raggiungere il parco dove sono in programma giochi, una anguriata e sarà presente una zona rinfrescata con nebulizzatori.