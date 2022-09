La corsa in pigiama per aiutare i bimbi malati di tumore

È ora di preparare il pigiama, per essere pronti a scendere in piazza con LILT e correre per i bambini in terapia oncologica. Venerdì 30 settembre 18 piazze d’Italia accoglieranno la quarta edizione della Pigiama Run, evento della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che proprio nel 2022 festeggia 100 anni d’impegno per la prevenzione oncologica. E l’appuntamento sarà anche a Milano, in piazza Gae Aulenti.

Dal 2019 LILT Milano Monza Brianza organizza la corsa che sa unire sport e solidarietà. Il pigiama vuole essere una chiara manifestazione di vicinanza a quei bambini che si trovano a dover affrontare degenze ospedaliere per la terapia oncologica. Lo sport, in questo caso, rappresenta il veicolo più immediato di condivisione. Il ricavato dell’evento servirà infatti a sostenere progetti e servizi di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie. Un sostegno che giungerà loro grazie alla capillare rete di LILT. Nel dettaglio, le iscrizioni alla Pigiama Run permetteranno a LILT Milano Monza Brianza di sostenere “Uno di famiglia”, la raccolta fondi lanciata con Fondazione Mediolanum, che raddoppierà i primi 20.000 euro di donazioni raccolte. L’obiettivo è garantire ad almeno 200 bambini malati di tumore e alle loro famiglie il “Filo diretto Pediatrico”, uno dei servizi garantiti da LILT nel programma “Child Care”. Il progetto prevede la reperibilità telefonica continuativa (H24 e 7 giorni su 7) dello staff medico della Pediatria dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Per questa edizione, c’è anche un’altra importante novità: niente corsa all’alba ma appuntamento in pigiama a partire dalle 18.30. A Milano si tornerà a correre nella cornice di piazza Gae Aulenti. Sino alla mattina stessa dell’evento sarà possibile scegliere tra quattro diversi percorsi di corsa e tra due di camminata. A guidare ciascun gruppo ci saranno professionisti capaci di affiancare nel percorso e, per chi lo vorrà, di aiutare a tenere il ritmo. Il dj Fabio Marelli darà voce anche a questa edizione della Pigiama Run insieme al suo team di Discoradio, mediapartner dell’evento.

Per informazioni e iscrizioni: pigiamarun.it