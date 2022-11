Pista di pattinaggio a Giussano per il periodo di Natale. A partire dall’ultimo weekend di novembre e nel mese di dicembre e per tutto il periodo delle festività natalizie, in Piazza Oriana Fallaci (all’interno del contesto del Parco Urbano) sarà possibile pattinare sul ghiaccio.

Il fermento in vista dell’edizione 2022 del Natale giussanese è dettato anche dal variegato calendario di proposte che Pro Loco Giussano sta definendo proprio in questi giorni, ponendo come sempre le piazze centrali di Giussano come cuore pulsante delle iniziative pensate soprattutto per i più piccoli. Nelle prossime settimane Pro Loco Giussano comunicherà tutti i dettagli relativi ai tradizionali Mercatini che animeranno il centro di Giussano, affiancati da iniziative che coinvolgeranno le famiglie.