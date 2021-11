Pista di pattinaggio a Monza

La ruota panoramica in Largo Mazzini, il trenino di Natale per il centro e ancora la giostra antica dei cavalli e un albero di Natale con palle che ospiteranno famiglie in un'attrazione a tema nuova per la città.

Il clou delle attrazioni per grandi e piccini sarà piazza Trento e Trieste. I bambini potranno salire sull’Albero Magico, una giostra speciale: un classico albero di Natale alto dieci metri, con luci e colori, in cui le palle decorative sono sostituite da sfere rotanti che faranno volare bambini e adulti (tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 – 1 corsa 3 euro – disabili gratuito). In piazza Trento e Trieste ci sarà anche la pista di pattinaggio su ghiaccio: sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 23 (dal 27 novembre al 23 dicembre), tutti i giorni dalle 10 alle 23 (dal 26 dicembre al 9 gennaio). Orari «speciali»: alla vigilia di Natale la pista sarà aperta dalle 10 alle 19, il 25 dicembre dalle 16 alle 23, il 31 dicembre il Capodanno sarà on ice fino alle 2.00, mentre il 1° gennaio aprirà alle 15 e chiuderà alle 23. L’ingresso intero costa 8 euro, il ridotto 6.

I più piccoli potranno tornare indietro nel tempo e andare a cavallo sulla Giostra antica in piazza San Paolo, costruita da artigiani veneti sulla base di un modello originale dell’Ottocento con cavalli e carrozze in legno massiccio intarsiate e decorate a mano (tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 – 1 corsa 2,50 euro, 3 corse 5 euro e 8 corse 10 euro – disabili gratuito).