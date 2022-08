"Cucina rock, musica grassa e birra a fiumi". Presentano così gli organizzatori l'appuntamento con la Pork'n'roll, la "festa più ignorante della Brianza".

Carne, birra, musica e divertimento: sabato 10 e domenica 11 settembre a Carnate torna la manifestazione in programma in piazza del Mercato, in via Galileo Galilei 9.

"Due giorni di concerti con le band più gettonate della zona, due giorni dove la musica farà da padrona, due giorni dove l'unica cosa che conterà sarà la voglia di far festa e in cui la parola "dieta" verrà momentaneamente cancellata dai vocabolari" si legge nella presentazione dell'iniziativa. L'ingresso è libero.