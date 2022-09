Musica, street food e motori: ecco gli eventi per il Gran Premio

Monza scalda i motori per l’appuntamento con la Formula Uno. Ad aprire gli eventi sportivi della settimana motoristica, mercoledì 7 settembre alle ore 21 presso l'U-Power Stadium sarà disputata la trentunesima edizione della Partita del Cuore. Giovedì 8 settembre in Piazza Trento e Trieste alle ore 18.30 verrà inaugurata ufficialmente l'edizione 2022 di #MonzaFuoriGP: presentatrice d’eccezione Danielle Frédérique Madam, la pesista e conduttrice televisiva italiana, 5 volte vincitrice dei campionati italiani giovanili nel getto del peso.

Musica e concerti

In via Arosio, proprio accanto all’Infopoint di accoglienza, gruppi musicali di giovanissimi si alterneranno al microfono con Talent Yard, mentre sarà un vero e proprio spettacolo dal vivo OPEN PIC di Poesia Presente, con versi e componimenti declamati davanti al pubblico. Il Deejay set sarà allestisto in Piazza Cambiaghi, mentre Enrico Ruggeri si esibirà in Piazza Trento e Trieste la sera di sabato 9 settembre. In via D’Annunzio è in programma per sabato sera “Music Fever!” a cura di Bungee Fly Dance Company, mentre gli studenti del Liceo Zucchi si esibiranno in Piazza Carrobiolo tutti i giorni, compreso sabato, all’interno del concerto delle orchestre regionali della rete dei licei musicali lombardi.

Motori e maxischermo

Sono affidati a Radio Number One i talk show dedicati al mondo dei motori: Ivan Capelli, Jarno Trulli e Davide Valsecchi saranno i protagonisti giovedì sera di un approfondimento con la proiezione di un docufilm, mentre venerdì lo spazio sarà riservato alle donne dell’automotive “Women the race”; in via Vittorio Emanuele è in programma l’esposizione di auto storiche e dei modelli storici Vespa, mentre nel cuore di Piazza Trento troveranno spazio aree dedicate ai motori con l’esposizione di vetture da competizione. I maxischermo allestiti in piazza offriranno l’opportunità di condividere nelle giornate di sabato e domenica l’emozione in diretta delle prove e della gara. Le mostre Ai Musei Civici è allestita la mostra che celebra il centenario dell’Autodromo con cronache e documenti inediti e curiosi relativi alla costrizione e all’evoluzione del celebre circuito, famoso in tutto il mondo come il tempio della velocità. Dal 2 all’11 settembre 2022 presso la Galleria Civica “Monza: la Citta', il Parco e l'Autodromo”: in mostra opere di pittura e scultura che partecipano alla XIII edizione del concorso. In collaborazione con la Scuola di Pittura e delle Arti “Alessandro Conti”.

Street food

In piazza Cambiaghi sono stati posizionati i mezzi per di Pregiato Street Food e sono previste esibizioni serali di Mamamia Band e Yard Band; Ai Boschetti Reali in programma Musica di deejay nazionali e il meglio della cucina romana; in Via D’Annunzio sono in programma performance teatrali e un musical dall'atmosfera degli anni ‘70 e ‘80.