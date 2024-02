Sfilata, dj e animazione: Carnevale a Desio

Il Carnevale arriva a Desio con un weekend di festa, da venerdì 16 a domenica 18 febbraio, e un programma ricco di momenti di condivisione e dove grandi e piccini potranno passare ore spensierate insieme.

VENERDÌ’ 16 FEBBRAIO 2024 presso Lo Spazio Stendhal – Villa Tittoni - Via Lampugnani 62 – dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - Evento gratuito dal titolo: “TI CONOSCO MASCHERINA” rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni per esplorare le origini del carnevale, scoprire alcune delle sue più famose maschere e divertirsi a crearne di coloratissime. L’evento organizzato da Stripes e Mondovisione, rientra nel programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa “RESTIAMO INSIEME” – promossa e finanziata da Regione Lombardia (IN CLOUD)

VENERDÌ’ 16 FEBBRAIO 2024 dalle ore 17,00 - Spettacolo d’animazione teatrale del Collettivo Clown dal titolo: “GUGU IL CAVERNICOLO” rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni – Ingresso Gratuito fino ad esaurimento posti (per prenotazioni vedi locandina) Trama: La macchina del tempo trascina GuGu, simpatico uomo primitivo, nel mondo di oggi. E GuGu che dormiva in una caverna, si ritrova in un bidone della spazzatura, insieme alla sua inseparabile Clava. Saprà cavarsela negli anni 2000? Certamente. E trascinerà gli spettatori in numeri di giocoloria e di beatbox!

SABATO 17 FEBBRAIO 2024 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 tutti in Piazza Conciliazione per un pomeriggio divertente colorato con le mitiche mascotte del carnevale e la parata dei supereroi. Il tutto allietato da DJ con animazione a cura degli animatori degli oratori desiani.